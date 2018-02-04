النيابة تنتظر تقرير الطب الشرعى بتشريح جثة عاطل قتله أمين شرطة بالعمرانية





كتب أحمد الجعفرى

تنتظر نيابة الطالبية والعمرانية برئاسة المستشار باهر حسن تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة عاطل، قتله أمين شرطة بعدما أطلق النار عليه أثناء سرقته سيارة.

وكان قسم شرطة العمرانية تلقى بلاغا بمقتل شخص بطلق نارى فى شارع ترعة الزمر، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن أمين شرطة تابع لقسم شرطة الطالبية، شاهده أثناء توجهه لعمله وهو يحاول سرقة سيارة، وأثناء ضبطه فر هاربا، فطارده أمين الشرطة، وأطلق عيارا ناريا أصابه وأسفر عن مقتله قبل التحفظ على أمين الشرطة.