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"المهندسين": خطأ هندسى وغياب الصيانة سبب سقوط مصعد مستشفى بنها

الأحد، 04 فبراير 2018 07:51 م
"المهندسين": خطأ هندسى وغياب الصيانة سبب سقوط مصعد مستشفى بنها جانب من الاجتماع


كتب رضا حبيشى - تصوير حسن محمد
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أكد المهندس محمد النمر رئيس لجنة تقصى الحقائق فى حادث سقوط مستشفى بنها الجامعى وكيل نقابة المهندسين أن الحادث وقع نتيجة خطأ هندسى فى تصميمات الأعمدة الخرسانية المثبت فيها المصعد

وأضاف رئيس لجنة تقصى الحقائق خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج تحقيقات اللجنة أنه حدث خطأ هندسى أيضا خلال تركيب المصعد، حيث تم تركيب بشكل غير مطابق للمواصفات

وأكد أن المصعد غاب عنه أيضا الصيانة وتآكل من الصدأ رغم أنه مفترض تم تطويره 2009، إلا أن التطوير كان شكليا فقط، وقال إن اللجنة توصلت أن الحادث بسبب خطأ فى التصميم وعيوب فى التركيب.

وأضاف رئيس لجنة تقصى الحقائق أن النقابة رصدت عددا كبيرا من سقوط المصاعد لكن لم يتم الإعلان عنها، مطالبا بمراعاة ومراجعة معايير الأمان والسلامة فى تشغيل المصاعد على مستوى الجمهورية والتعاقد مع جهات متخصصة لتكون مسئولة عن تشغيلها

المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج تحقيقات اللجنة (1)
 

 

المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج تحقيقات اللجنة (2)
 

 

المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج تحقيقات اللجنة (3)
 

 

المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج تحقيقات اللجنة (4)
 

 

المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج تحقيقات اللجنة (5)
 

 

المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج تحقيقات اللجنة (6)
 

 

المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج تحقيقات اللجنة (7)
 

 

المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج تحقيقات اللجنة (8)

 

المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج تحقيقات اللجنة (9)
 

 

المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج تحقيقات اللجنة (10)
 

 


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