"المهندسين" تنظم مؤتمرا صحفيا اليوم لمناقشة تقرير سقوط مصعد مستشفى جامعة بنها





كتب رضا حبيشى

تنظم نقابة المهندسين، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا، لمناقشة التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق الخاص بواقعة سقوط مصعد مستشفى بنها، ومن المقرر عقد المؤتمر فى تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة عثمان أحمد عثمان.

يذكر أن لجنة تقصى الحقائق الخاصة بحادث سقوط أسانسير مستشفى جامعة بنها تم تشكيلها برئاسة المهندس الاستشارى محمد النمر، وكيل النقابة ورئيس اللجنة الاستشارية العليا، وعضو لجنة الكود المصرى والعربى، وبعضوية كل من المهندس عبدالفتاح هاشم، والمهندس إبراهيم هلال، والمهندس سامح حمدى.

وقد كشفت معاينة اللجنة الفنية المشكًلة من النيابة العامة ببنها، لتحديد أسباب حادث انهيار أسانسير مبنى الجراحة بمستشفى الجامعه ببنها، عن تحمل شركة الصيانة مسؤلية الحادث.

واكتشفت اللجنة عدم وجود باراشوت وهو الجهاز الذى يمنع انهيار الاسانسير فى حالة وجود عطل فى أحد أسلاك الواير الموجود به وأوضح التقرير أن الاجزاء التى تم تركيبها بالاسانسير غير معتمدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية كما أن الصيانة التى أجريت له من قبل مهندسى الشركه كانت صورية وكان مهندس الصيانه يقومون بالتوقيع على الكارت الخاص بالمتابعة دون إجراء التجارب اللازمة للتاكد من سلامة الاسانسير.