"المهندسين" تطالب بإحالة المسئولين عن سقوط مصعد مستشفى بنها للنائب العام





كتب رضا حبيشى - تصوير حسن محمد

طالب حماد عبد الله حماد رئيس شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين بإحالة المهندس المنفذ والاستشارى والمهندس المسئول عن استلام مصعد مستشفى بنها الجامعى للنائب العام بسبب ما ارتكبوه فى حق مهنة الهندسة.

وأضاف حماد خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج لجنة تقصى الحقائق فى الحادث، أن ما قام به المهندسين الثلاثة عمل غير محترم هندسيا، مطالبًا الدولة بإخطار النقابة بأسماءهم لاتخاذ الإجراءات النقابية التأديبية ضدهم.



































