المصرية للتكرير: تنفيذ 96.5% من المشروع وبدء الإنتاج قبل نهاية العام (صور)الأحد، 04 فبراير 2018 02:27 م
أحمد هيكل، رئيس شركة القلعة
كتب مصطفى عبد التواب وحسام الشقويرى - تصوير عمرو مصطفى
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كشف أحمد هيكل، رئيس شركة القلعة، أنه تم الانتهاء من 96.5 % من مشروع الشركة المصرية للتكرير باستثمارات 4.2 مليار دولار، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ كامل إنشاءات المشروع خلال شهر يونيو المقبل.
وأضاف "هيكل "خلال مؤتمر ملتقى الاستثمار الثالث اليوم الأحد، أن بداية الإنتاج ستكون قبل نهاية العام الحالى، مشيرا إلى أن المشروع يوفر نحو 3 مليارات دولار سنويا منتجات بترولية يتم تصنيعها محليا، وهو نموذج حى قابل للتكرار وهناك شركتين بالفعل ينظرون للمشروع.
وأشار رئيس شركة القلعة، إلى أن هناك دعم من الدولة تجاه المستثمرين، فى صورة تسهيل إجراءات التراخيص لدفع المزيد من الاستثمارات .
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