"المصرية للاتصالات" و "فودافون مصر" توقعان اتفاقية لتقديم خدمات التراسل





كتبت – هبة السيد

أعلنت شركة المصرية للاتصالات وشركة "فودافون مصر" اليوم عن توقيعهما اتفاقية تجارية لتقديم خدمات التراسل والبنية التحتية تسرى من يناير 2018 ولمدة 3 سنوات، وتضمن تلك الاتفاقية حصول المصرية للاتصالات على عائد 2.370 مليار جنيه كحد أدنى خلال مدة الاتفاقية مقابل حصول فودافون مصر على ميزات فنية وتجارية جديدة.

وقع على الاتفاقية، المهندس أحمد البحيرى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، وألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون - مصر، بحضور عدد من قيادات الشركتين.

وتأتى تلك الاتفاقية فى خطوة جديدة لتعظيم حجم التبادل والعلاقات التجارية بين الشركتين وتأكيدا على أهمية الشراكة باعتبارها المفتاح الرئيسى لتأمين التعاون المستمر بين الطرفين.

وقال المهندس أحمد البحيرى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات،:" نحن سعداء بتوقيع تلك الاتفاقية التى تدعم علاقة الشراكة بين الشركتين وتعكس حرص المصرية للاتصالات على خلق روابط وعلاقات استراتيجية مع عملائها من المشغلين المحليين من خلال اتفاقيات طويلة الأمد تضمن لها الريادة السوقية لهذا النوع من الخدمات خاصة فى ظل الاستثمارات الضخمة التى ضختها الشركة لتطوير بنيتها التحتية وتقديم بدائل فنية وتجارية أفضل لعملائها".

من جانبه، أكد ألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، أن علاقتهم مع المصرية للاتصالات علاقة الشريك الاستراتيجى، مضيفا:"دائما ما نتعاون ونتلاقى فى حرصنا على تقديم الأفضل للسوق المصرى، نحن اليوم نجدد اتفاقية تقديم خدمات التراسل والبنية التحتية لمدة ثلاث سنوات بقيمة تتجاوز مليارى جنيه مصرى مما يعد إضافة لاستثمارات فودافون مصر فى السوق المصرى ومن شأنها أن يكون لها أثر كبير على تقديم وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء فى السوق".