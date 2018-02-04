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المشدد 15 عاما لصياد وتاجر بتهمة السرقة بالإكراه فى الإسماعيلية

الأحد، 04 فبراير 2018 07:45 م
المشدد 15 عاما لصياد وتاجر بتهمة السرقة بالإكراه فى الإسماعيلية حبس


الإسماعيلية - صبرى غانم
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قضت محكمة جنايات الاسماعيلية برئاسة المستشار بلال أبو السعود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبوهاشم ومحمد مندور، بأمانة سر هيثم عمران ومحمد عبد الستار ومحمد كيلانى، سعيد صديق، بالسجن المشدد غيابيا لمدة 15 سنة على صياد وتاجر أسماك لاتهامهما بالسرقة بالإكراه فى الجناية رقم 4189 لسنة 2017 جنايات مركز الإسماعيلية والمقيدة برقم 1943 لسنة 2017 جنايات كلى الإسماعيلية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 2/8/2017 بدائرة مركز الإسماعيلية عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من الرائد محمود على رئيس مباحث مركز الإسماعيلية يفيد بتلقيه بلاغا من "شريف.ح.ع" 34 عاما حارس بشركة التمساح للأعمال البحرية، يتهم كلا من المتهم "طارق.ى.ع" 28 عاما صياد والمتهم "احمد.م.م" 29 عاما تاجر أسماك مقيمين بدائرة مركز الإسماعيلية بقيامهما بسرقة منقولات خاصة بالشركة التى يعمل بها. تم إحالهما المستشار ياسر ابو غنيمة المحامى العام لنيابات الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.


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