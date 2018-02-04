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الأحد، 04 فبراير 2018 05:04 ص
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المرور تواجه إرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1338 مركبة مخالفة بالمحافظات

الأحد، 04 فبراير 2018 01:00 ص
المرور تواجه إرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1338 مركبة مخالفة بالمحافظات صورة أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 923 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 415 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.

 

 

 

 

 


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