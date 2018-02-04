المرصد السورى: مقتل 15 شخصا فى هجمات روسية على ريف إدلب

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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بمقتل 15 شخصا على الأقل، عقب الهجمات الروسية على بلدتى المعصران وخان السبل فى ريف إدلب.

وقال المرصد - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد - "إن الجيش الروسى شن هجمات بالصورايخ والمروحيات على بلدتى المعصران وخان السبل بريف إدلب عقب إسقاط الطائرة الحربية التابعة للجيش الروسى من قبل هيئة تحرير الشام"، وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، نفت أمس تزويد أى جماعات فى سوريا بصورايخ أرض جو تطلق من الكتف، معربة عن قلقها العميق من استخدام مثل هذه الأسلحة.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، مقتل 30 إرهابيا على الأقل بعد إسقاط طائرة حربية لها ومقتل طيارها فى إدلب بسوريا، مضيفة أن صواريخ روسية استهدفت المنطقة التى أسقطت فيها طائرة روسية من طراز (سو-25)، وأن الطائرات العسكرية الروسية استهدفت المنطقة التى يسيطر عليها تنظيم "جبهة النصرة" فى إدلب.