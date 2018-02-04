الكويت: 70 دولة و4 منظمات دولية تشارك فى اجتماع التحالف الدولى ضد داعش

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أعلن نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله مشاركة 70 دولة، و4 منظمات وهيئات دولية، فى الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى لمحاربة ما تنظيم "داعش" الإرهابى، والمقرر عقده فى الكويت فى 13 فبراير الجارى.

جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية الكويتى اليوم الأحد، مع عدد من السفراء وممثلى السفارات العربية والأجنبية المعتمدة لدى البلاد، والذى أكد خلاله أهمية الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى لمحاربة (داعش)، نظرا لأنه سيكون الأول من نوعه، لا سيما وأنه ينعقد بعد مرحلة تحرير العراق من براثن التظيم الإرهابي.

وأشار - فى بيان صحفى صادر عن وزارة الخارجية الكويتية - إلى أن الاجتماع يأتى فى إطار استمرار الجهود الدولية، والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء فى مجال مكافحة الإرهاب ومتابعة الاستراتيجية التى رسمها التحالف لمحاربة هذا التنظيم، والذى يعتبر رسالة واضحة وقوية لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

وأوضح أن المؤتمر يتزامن انعقاده مع انعقاد مؤتمر الكويت الدولى لإعادة إعمار العراق، والمقرر عقده فى دولة الكويت خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجارى تحت رعاية أمير الكويت، والذى سيكون يومه الأول مخصصا للمنظمات غير الحكومية، والتى من المتوقع مشاركتها بنحو 100 منظمة، فيما يخصص اليوم الثانى للقطاع الخاص الذى سيشارك للمرة الأولى فى مؤتمر معنى بالمانحين؛ حيث أنه وبعد تمديد الفترة المحددة للتسجيل تم تسجيل نحو 1800 شركة ورجل أعمال، بينما سيكون اليوم الثالث للافتتاح الرسمى للمؤتمر، الذى ستكون رئاسته مشتركة بين الكويت، والعراق، والأمم المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى.