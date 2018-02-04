القبض على 5 عاطلين بحوزتهم كمية من الفودو والاستروكس بشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية، القبض على على 5 عاطلين، يقومون بالاتجار فى المخدرات وتوزيعها على عملاءهم فى شبرا الخيمة، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كيلو "فودو" ونصف كيلو استروكس واحيلوا المتهمين للنيابة فتولت التحقيق، وردت معلومات للمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة تفيد قيام 5 عاطلين بالاتجار فى المخدرات.

تم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد الألفى مدير المباحث والعميد حسام الحسينى رئيس المباحث، وتوصلت التحريات، أن 4 عاطلين يقومون بالاتجار فى مخدرات الفودو والاستروكس على نطاق واسع ويتخذون من منطقى إبراهيم بك وكرا لتجارة نشاطهم الإجرامى.

وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين وهم محمد ع 30 سنة ومحمود ح 22 سنة وكريم س سنة 20 واسلام ش 30 سنة و"كريم س" 31 سنة، وبحوزتهم كمية من نبات الفودو المخدر تزن 1 كيلو جرام وكميه من الاستروكس المخدر تزن نصف كيلو وميزان حساس ومبلغ مالى 1350 جنيهًا واعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار جارى تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامى وعرضهم على النيابة للتحقيق.