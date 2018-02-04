القبض على 4 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

القبض على 4 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيليةالأحد، 04 فبراير 2018 07:11 م
العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 4 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء.
كان اللواء محمد أبوالدهب، نائب مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير المباحث، بضبط كلا من المتهم "محمد.ح.ال"24 عاما عاطل وبحوزته سلاح ابيض"مطواة" والمتهم"محمد.م.م"26 عاما عاطل وبحوزته سلاح ابيض"مطواة" والمتهم "أيثم.س.م"19 عاما عاطل وبحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "محمد.ف.ا"27 عاما عاطل وبحوزته سلاح أبيض"سكين".
أقر المتهمون بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.
إضافة تعليق
تواصل الاستعداد للانتخابات.. الصناديق الشفافة بمديريات الأمن.. و"الهيئة الوطنية" تتعاقد مع مصلحة الكيمياء لتوفير الحبر الفسفورى.. طباعة بطاقات الاقتراع بعد إعلان القائمة النهائية..وانتهاء فحص أوراق المرشحين غدا
الاعتراف "سيد الأدلة" فى رشوة نائب محافظ الإسكندرية.. مقاول: "أرسلت لسعاد الخولى نص مليون فى علب كحك العيد".. ويؤكد: "طلبت رحلة حج وحولتها لعمرة عشان بنتها بتولد".. صاحب فندق: استضفتها 5 أيام لتجديد عقد مشروعى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة