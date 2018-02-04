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القبض على 4 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الأحد، 04 فبراير 2018 07:11 م
القبض على 4 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الاسماعيلية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 4 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء.

كان اللواء محمد أبوالدهب، نائب مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير المباحث، بضبط كلا من المتهم "محمد.ح.ال"24 عاما عاطل وبحوزته سلاح ابيض"مطواة" والمتهم"محمد.م.م"26 عاما عاطل وبحوزته سلاح ابيض"مطواة" والمتهم "أيثم.س.م"19 عاما عاطل  وبحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "محمد.ف.ا"27 عاما عاطل وبحوزته سلاح أبيض"سكين".

 أقر المتهمون بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


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