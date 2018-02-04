القبض على سيدتين وراء سرقة ربة منزل فى منطقة السيدة عائشة





كتب محمد أبو ضيف

ألقت قوات الأمن بالقاهرة، القبض على سيدتين، لاتهامهما بسرقة ربة منزل بمنطقة السيدة عائشة، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

أثناء مرور رجال مباحث قسم الخليفة بميدان السيدة عائشة، سمعوا استغاثة إحدى السيدات تدعى "سعاد.إ" ربة منزل، وقالت إنها أثناء سيرها بالشارع احتكت بإحدى السيدات، واكتشفت سرقة حافظة نقودها، وبداخلها مبلغ مالى 2000 جنيه.

وبتتبع خط سير هروب السيدة، ومن خلال ما أدلت به المجنى عليها من أوصاف، وبتمشيط المنطقة محل الواقعة، أمكن ضبطها هى وأخرى، وتبين أنهما "سحر. م" السابق اتهامها فى قضايا سرقة، و"نسمة. ش" وبحوزة الأولى حافظة النقود المستولى عليها وبداخلها المبلغ المالى، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة.

وبسؤال المجنى عليها تعرفت على المتهمتان والحقيبة واتهمتهما بالسرقة، فتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.