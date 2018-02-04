القبض على سيدتين وراء سرقة ربة منزل فى منطقة السيدة عائشة

القبض على سيدتين وراء سرقة ربة منزل فى منطقة السيدة عائشةالأحد، 04 فبراير 2018 03:04 م
المتهمتان والمسروقات
كتب محمد أبو ضيف
إضافة تعليق
ألقت قوات الأمن بالقاهرة، القبض على سيدتين، لاتهامهما بسرقة ربة منزل بمنطقة السيدة عائشة، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
أثناء مرور رجال مباحث قسم الخليفة بميدان السيدة عائشة، سمعوا استغاثة إحدى السيدات تدعى "سعاد.إ" ربة منزل، وقالت إنها أثناء سيرها بالشارع احتكت بإحدى السيدات، واكتشفت سرقة حافظة نقودها، وبداخلها مبلغ مالى 2000 جنيه.
وبتتبع خط سير هروب السيدة، ومن خلال ما أدلت به المجنى عليها من أوصاف، وبتمشيط المنطقة محل الواقعة، أمكن ضبطها هى وأخرى، وتبين أنهما "سحر. م" السابق اتهامها فى قضايا سرقة، و"نسمة. ش" وبحوزة الأولى حافظة النقود المستولى عليها وبداخلها المبلغ المالى، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة.
وبسؤال المجنى عليها تعرفت على المتهمتان والحقيبة واتهمتهما بالسرقة، فتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.
إضافة تعليق
كتاب إسرائيلى جديد يكشف رعب الموساد من برنامج الصواريخ المصرى منذ الستينات.. وكالة الاستخبارات الإسرائيلية عاشت أجواء ذعر بعد معرفتها بتعاون علماء ألمان مع القاهرة.. والقلق تزايد من احتمال نشر رؤوس مشعة
"قصة نجاح لبرنامج الإصلاح".. مصنع سكر الغرير يعود للحياة بمليار دولار.. وزارة الاستثمار والرقابة الإدارية يتحدان لإنجاز المشروع بعد جمود 3 سنوات.. وسحر نصر: يغطى 80% من الفجوة الاستهلاكية ويوفر 200 ألف فرصة عمل
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة