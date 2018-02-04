القبض على زوج للتسبب فى انتحار زوجته بالشرقية

اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية
الشرقية – فتحية الديب
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ألقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، القبض على مبيض محارة، بمدينة ديرب نجم؛ وذلك لتسببه فى انتحار زوجته، بإلقاء نفسها من أعلى سطح منزلها.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، من "ه. ا" 61 عامًا بالمعاش، ومقيم ديرب نجم، بانتحار ابنته "ف.أ" 25 عامًا، ربة منزل، مقيمة بناحية كفر أبو بري دائرة مركز ديرب، بإلقاء نفسها من أعلي سطح منزلها ، واتهم زوجها بالتسبب في انتحارها.
تم القبض على المتهم، للتحقيق معه حول الواقعة، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
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