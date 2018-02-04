القبارصة اليونانيون يدلون بأصواتهم فى جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة





رويترز

توجه القبارصة اليونانيون، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة بين الرئيس المحافظ المنتهية ولايته نيكوس اناستاسيادس والمعارض اليسارى ستافروس مالاس.

وتعهد اناستاسيادس (71 عاما) بتجديد المحادثات التى تهدف لإنهاء انقسام الجزيرة فى حين يواجه مالاس اتهامات بإضاعة فرص التوصل لاتفاق بشأن توحيدها.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الخامسة ومن المقرر أن تظهر نتائج استطلاع آراء الناخبين عند خروجهم من لجان الاقتراع بعد أن تغلق اللجان أبوابها الساعة 1600 بتوقيت جرينتش. أما النتائج النهائية فمن المقرر أن تظهر بعد انتهاء التصويت بنحو ساعتين.

وحصل اناستاسيادس على 35.51% من الأصوات فى الجولة الأولى التى جرت فى 28 يناير أما مالاس فحصل على 30.24% فى حين ذهبت بقية الأصوات لمرشحين اتخذوا موقفا أكثر تشدد منهما فيما يتعلق بمحادثات السلام مع القبارصة الأتراك.

وفضل كثير من الناخبين عدم المشاركة إذ بلغت نسبة الامتناع عن التصويت 28%.

وقبرص مقسمة منذ غزو تركى عام 1974 فى أعقاب انقلاب وجيز أوعزت به اليونان، وتستضيف الدولة العضو بالاتحاد الأوروبى واحدة من أقدم مهام حفظ السلام فى العالم فى جنوب الجزيرة التى يعيش القبارصة اليونانيون فى شمالها.