العراق يطلق استراتيجية للتخفيف من الفقر حتى عام 2022





بغداد (أ ش أ)

أطلقت اللجنة العليا لاستراتيجية التخفيف من الفقر فى العراق ، اليوم الأحد ، استراتيجيتها للأعوام من 2018 إلى 2022.

وقال وزير التخطيط العراقى سلمان الجميلى، خلال احتفالية أقامتها الوزارة فى بغداد- إن الوزارة سعت إلى تبنى نهج علمى فى التعامل مع مشكلات الاقتصاد والتنمية فى العراق، وذلك عبر المسح والبحث والتحليل للمشكلات الاقتصادية التى تعانى منها البلد.

وأضاف الجميلى - وفقا لوكالة الأنباء العراقية - أن الوزارة قامت بتأسيس قاعدة بيانات شاملة تُبنى على المسح الاجتماعى والاقتصادى للأسرة والمسوح الأخرى التى توفر بيانات موثوقة عن الأوضاع المعيشية للأفراد والأسر فى العراق، مشيرا إلى أن تلك المسوح شخصت وجود مستوى مرتفع من الفقر ينبغى على الحكومة التعامل معه ومعالجته والتخفيف من آثاره.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تمثل رؤية متوافقة مع التوجهات العامة للوزارة التى تتضمنها خطة التنمية الوطنية من 2018 إلى 2022، مؤكدا أن الاستراتيجية تتوافق مع رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030، فهى تعمل فى ظل نموذج التخطيط المرن الذى يعمل على اللامركزية ومنح المحافظات المزيد من الصلاحيات التخطيطية والتنفيذية.