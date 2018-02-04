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العراق يصدر قائمة تتضمن 60 مطلوبا لاتهامهم بالإرهاب بينهم ابنة صدام حسين

الأحد، 04 فبراير 2018 08:08 م
العراق يصدر قائمة تتضمن 60 مطلوبا لاتهامهم بالإرهاب بينهم ابنة صدام حسين رغد صدام حسين


بغداد (أ ش أ)
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أعلن مصدر أمنى عراقى أن السلطات العراقية أصدرت قائمة جديدة تتضمن 60 مطلوبا، بينهم رغد صدام حسين.

وقال المصدر - فى تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد - إن السلطات العراقية أصدرت قائمة جديدة تضم 60 اسما مطلوبا داخل العراق بتهم متعددة، ومتواجدين حاليا خارج البلاد، من بينهم رغد ابنة الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، والمقيمة فى المملكة الأردنية.

وأكد أن الحكومة العراقية ستعمل على القبض على هؤلاء بالتنسيق مع الشرطة الدولية (الانتربول)؛ حيث يتعاون الجانبان للقبض على شخصيات مطلوبة فى تهم تتعلق بالإرهاب أو الفساد أو السرقة.  


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