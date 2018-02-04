العراق توزع مساعدات إنسانية لأكثر من 500 أسرة عائدة من النزوح القسرى

العراق توزع مساعدات إنسانية لأكثر من 500 أسرة عائدة من النزوح القسرىالأحد، 04 فبراير 2018 09:35 م
أسر نازحين
بغداد (أ ش أ)
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وزعت دائرة الهجرة والمهجرين فى مدينة خانقين بمحافظة ديالى العراقية مساعدات إنسانية لأكثر من 500 عائلة عائدة من النزوح القسرى إلى ديارها فى منطقة جلولاء شمال شرقى مدينة بعقوبة.
وقال مدير الهجرة والمهجرين فى خانقين على أجا، فى تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إن الكوادر الميدانية وبالتنسيق مع دائرة الهجرة والمهجرين فى ديالى وضمن البرنامج الإنسانى لدعم الأسر النازحة وزعت مساعدات إنسانية لأكثر من 500 أسرة عائدة إلى ديارها فى ناحية جلولاء شمال شرقى بعقوبة.
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