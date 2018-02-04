video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 05 فبراير 2018 08:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق توزع مساعدات إنسانية لأكثر من 500 أسرة عائدة من النزوح القسرى

الأحد، 04 فبراير 2018 09:35 م
العراق توزع مساعدات إنسانية لأكثر من 500 أسرة عائدة من النزوح القسرى أسر نازحين


بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

وزعت دائرة الهجرة والمهجرين فى مدينة خانقين بمحافظة ديالى العراقية مساعدات إنسانية لأكثر من 500 عائلة عائدة من النزوح القسرى إلى ديارها فى منطقة جلولاء شمال شرقى مدينة بعقوبة.

وقال مدير الهجرة والمهجرين فى خانقين على أجا، فى تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، إن الكوادر الميدانية وبالتنسيق مع دائرة الهجرة والمهجرين فى ديالى وضمن البرنامج الإنسانى لدعم الأسر النازحة وزعت مساعدات إنسانية لأكثر من 500 أسرة عائدة إلى ديارها فى ناحية جلولاء شمال شرقى بعقوبة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزيرا القوى العاملة والهجرة يبحثان احتياجات العراق من العمالة المصرية

العراق يصدر قائمة تتضمن 60 مطلوبا لاتهامهم بالإرهاب بينهم ابنة صدام حسين

العراق يطلق استراتيجية للتخفيف من الفقر حتى عام 2022

العراق

اخبار العراق

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
تواصل الاستعداد للانتخابات.. الصناديق الشفافة بمديريات الأمن.. و"الهيئة الوطنية" تتعاقد مع مصلحة الكيمياء لتوفير الحبر الفسفورى.. طباعة بطاقات الاقتراع بعد إعلان القائمة النهائية..وانتهاء فحص أوراق المرشحين غدا

تواصل الاستعداد للانتخابات.. الصناديق الشفافة بمديريات الأمن.. و"الهيئة الوطنية" تتعاقد مع مصلحة الكيمياء لتوفير الحبر الفسفورى.. طباعة بطاقات الاقتراع بعد إعلان القائمة النهائية..وانتهاء فحص أوراق المرشحين غدا

الاعتراف "سيد الأدلة" فى رشوة نائب محافظ الإسكندرية.. مقاول: "أرسلت لسعاد الخولى نص مليون فى علب كحك العيد".. ويؤكد: "طلبت رحلة حج وحولتها لعمرة عشان بنتها بتولد".. صاحب فندق: استضفتها 5 أيام لتجديد عقد مشروعى

الاعتراف "سيد الأدلة" فى رشوة نائب محافظ الإسكندرية.. مقاول: "أرسلت لسعاد الخولى نص مليون فى علب كحك العيد".. ويؤكد: "طلبت رحلة حج وحولتها لعمرة عشان بنتها بتولد".. صاحب فندق: استضفتها 5 أيام لتجديد عقد مشروعى

أوكيتل U18 هاتف نسخة طبق الأصل من أيفون X بسعر 160 دولارا

أوكيتل U18 هاتف نسخة طبق الأصل من أيفون X بسعر 160 دولارا

السفير البريطانى: محمد صلاح مولعها.. وقرار عدم إرساله إلى إسبانيا جيد

السفير البريطانى: محمد صلاح مولعها.. وقرار عدم إرساله إلى إسبانيا جيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة