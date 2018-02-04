العثور على جثة فتاة فى العقد الثالث بها 7 طعنات نافذة فى سوهاج

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير للشرق يفيد بالعثور على جثة فتاة بمدخل إحدى العمارات بدائرة مركز شرطة أخميم.

على الفور أنتقل اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية رافقه العميد أحمد فجر وكيل إدارة البحث والعقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق والرائدن محمد عبدالبديع وإبراهيم صقر معاونى مباحث مركز شرطة أخميم.

وتبين من التحريات الأولية أن الفتاة تدعى س . ع . س . ا 34 سنة ربة منزل وتقيم بدائرة المركز ولها محل إقامة أخر بدائرة قسم ثان سوهاج وبمناظرة الجثة وجد أنها ترتدى كامل ملابسها وبها عدة طعنات متفرقة بالجسم تصل إلى 7 طعنات .

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أخميم المركزى تحت تصرف النيابة العامة وجار إنتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتم تكليف ضباط إدارة البحث للتحرى في الواقعة والتوصل لمرتكبيها تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.