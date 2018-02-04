"الصين" 70 % تخفيض للشركات السياحة بمعرض "الاستيراد" نوفمبر 2018





كتبت ميرفت رشاد

كشف الاتحاد المصرى للغرف السياحية، برئاسة نورا على، عن رغبة الجانب الصينى فى اشتراك مصر فى " معرض الصين الدولى للاستيراد " China international lmport Expoوالمزمع إقامته فى شنغهاى بالصين خلال نوفمبر 2018، للترويج للمنتجات المصرية بشكل خاصة والترويج لمصر كمقصد سياحى بشكل العام.

وقال "الاتحاد المصرى للغرف السياحية"، فى الإخطار الرسمى المرسل لغرفة شركات السياحة، وحصل " اليوم السابع" على نسخة منه، إن الشركات الراغبة فى المشاركة عليها التواصل مع قطاع ترويج الصادرات بوزارة التجارة والصناعة، لافتا إلى أن إدارة المعرض بالصين ستمنح تخفيض قدره 70 % فى حال الاشتراك قبل يوم 7 من فبراير الجارى.

وكانت الصين أعلنت بمنتدى "الحزام والطريق للتعاون الدولى" الذى عقد ببكين مايو 2017- مبادرة حول التعاون فى مجال الترابط التجارى، وتنظيم "معرض الصين الدولي للاستيراد" لفتح أبوابها تماما للواردات الأجنبية.

ومن المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة أن تتجاوز واردات الصين من البضائع 2 تريليون دولار أمريكى، من البلدان والمناطق على طول المبادرة، في الوقت الذى سوف يصل فيه حجم الاستثمارات بهذه المناطق إلى 150 مليار دولار أمريكى خلال الفترة ذاتها.