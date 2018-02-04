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الصين تتهم أمريكا بانتهاج"عقلية الحرب الباردة" بسياستها النووية الجديدة

الأحد، 04 فبراير 2018 08:04 ص
الصين تتهم أمريكا بانتهاج"عقلية الحرب الباردة" بسياستها النووية الجديدة الرئيس الصينى


بكين (رويترز)
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حثت الصين الولايات المتحدة على التخلى عن "عقلية الحرب الباردة" وألا تسئ فهم تعزيزها العسكرى، بعد أن نشرت واشنطن وثيقة يوم الجمعة تحدد الخطوط العريضة لخطة لتعزيز قدراتها النووية لردع الآخرين.

وقالت وزارة الدفاع الصينية فى بيان اليوم الأحد إن"السلام والتنمية توجهان عالميان لا يمكن الرجوع عنهما. على الولايات المتحدة التى تملك أكبر ترسانة نووية فى العالم أخذ زمام المبادرة لإتباع هذا النهج بدلا من الاعتراض عليه".

وأدت مراجعة السياسة النووية الأمريكية إلى إثارة غضب روسيا بالفعل واعتبرت هذه الوثيقة تصادمية وتثير مخاوف من إمكان زيادة خطر حدوث سوء فهم بين البلدين.

وجعل الجيش الأمريكى مواجهة الصين وروسيا محور استراتيجية دفاع وطنى جديدة كُشف النقاب عنها فى وقت سابق من الشهر الجارى ووصفهما بأنهما "قوى رجعية".

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة ستردع روسيا عن استخدام الأسلحة النووية من خلال تعزيز قدرتها النووية ذات القوة التدميرية المنخفضة.

واتهمت الصين الولايات المتحدة"بالتكهن المتغطرس" عن نوايا الصين وقالت إنها تتبنى دائما موقفا متحفظا تجاه تطوير الأسلحة النووية وتبقى قواتها النووية عند أدنى حد.

وقالت وزارة الدفاع الصينية فى بيان على موقعها الإلكتروني" نتعشم أن تتخلى الولايات المتحدة عن عقلية الحرب الباردة وأن تضطلع بشكل جاد بمسؤوليتها الخاصة لنزع السلاح وفهم نوايا الصين الاستراتيجية بشكل سليم وأن تنظر بموضوعية إلى الدفاع الوطنى والتعزيز العسكرى الصيني..". وحثت الولايات المتحدة على التعاون مع الصين وأن يصبح جيشاهما قوة استقرار فى العلاقات الصينية الأمريكية وفى المنطقة.

 


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الصين

أمريكا

عقلية الحرب الباردة

سياسة نووية جديدة



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