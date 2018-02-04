"الصادرات والواردات": تراجع فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية مقارنة ب2016

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شهدت فاتورة استيراد السلع التموينية الاستراتيجية تراجعا خلال العام الماضي بنحو 3% لتسجل 10.628 مليار دولار مقابل 10.962 مليار دولار خلال 2016.

وأشار تقرير أصدرته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اليوم السبت، إلى أن السلع التموينية الاستراتيجية التي تتمثل في 15 سلعة تستحوذ على 19% من واردات مصر غير البترولية التي تراجعت خلال 2017 لتبلغ 56.814 مليار دولار مقابل 66.309 مليار دولار خلال 2016.

وذكر التقرير أن فاتورة استيراد اللحوم تراجعت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي بنسبة تقارب 14% لتبلغ 1.393 مليار دولار مقابل 1.619 مليار دولار خلال 2016، كما تراجعت واردات مصر من الفول لتبلغ 220.64 مليون دولار مقابل 301.22 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 26.7%.

ولفت إلى انخفاض واردات الزيوت النباتية بنحو 28.7% لتبلغ 1.239 مليار دولار خلال 2017 مقابل 1.738 مليار دولار، وتراجعت واردات الألبان ومنتجاتها بنحو 30.1 % لتبلغ 468.25 مليون دولار، مقابل 669.1 مليون دولار خلال 2016.

وانخفضت واردات الحيوانات الحية خلال العام الماضي بنحو 14.6% لتبلغ ما قيمته 137.12 مليون دولار مقابل 160.63 مليون دولار، كما انخفضت واردات الشاي تراجعت بنحو 13.8% لتبلغ 273.11 مليون دولار مقابل 316.88 مليون دولار.

وتراجعت واردات مصر من الذرة بنحو 6.9 % لتبلغ 1.745 مليار دولار، مقابل 1.875 مليار دولار، كما سجلت واردات الداوجن تراجعا بنحو 7.9% لتبلغ 154.81 مليون دولار مقابل 168.1 مليون دولار ،ومن العدس بنحو 16.5% لتبلغ 89.15 مليون دولار، مقابل 106.79 مليون دولار خلال 2016.

في المقابل، ارتفعت واردات الأرز لتبلغ 50.48 مليون دولار مقابل 45.92 مليون دولار بنسبة بلغت 9.9%، كما زادت واردات مصر من السكر لتبلغ 788.33 مليون دولار مقابل 544.83 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 44.7%، كما ارتفعت واردات مصر من القمح خلال 2017 بنحو 15.8% لتبلغ 2.597 مليار دولار مقابل 2.242 مليار دولار خلال 2016، والفول الصويا بنحو 36.1% لتبلغ 855.31 مليون دولار مقابل 628.17 مليون دولار.

وذكر التقرير أن واردات الياميش ارتفعت خلال العام الماضي بنحو 30.9% لتبلغ 54.35 مليون دولار مقابل 41.51 مليون دولار خلال 2016، وكذلك زادت واردات الأسماك والقشريات لتبلغ 562.25 مليون دولار، مقابل 505.27 مليون دولار بنسبة 11.3% .