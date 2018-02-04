السيطرة على حريق داخل مزرعة نخيل فى أبو النمرس دون إصابات





كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مزرعة بمنطقة أبو النمرس، دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى مزرعة نخيل بأبو النمرس، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء استطاعت السيطرة على النيران وإخمادها.