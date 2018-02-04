السودان يؤكد عمق ومتانة العلاقات مع الكويت فى كافة المجالات

السودان يؤكد عمق ومتانة العلاقات مع الكويت فى كافة المجالاتالأحد، 04 فبراير 2018 05:17 م
الرئيس السودانى عمر البشير
الخرطوم (أ ش أ)
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أكد مساعد الرئيس السودانى إبراهيم السنوسى، عمق ومتانة العلاقات بين السودان والكويت وتطورها فى كافة المجالات.
وأشاد السنوسى - خلال لقائه اليوم الأحد بالقصر الجمهورى بالخرطوم بسفير الكويت لدى السودان بسام محمد القبندى - بموقف دولة الكويت الداعم للسودان بجانب دورها فى حل الخلافات العربية.
من جانبه .. قال القبندى فى تصريح له عقب اللقاء : إن العلاقات السودانية الكويتية قوية ومتطورة ومتميزة وراسخة، موضحا أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها فى مختلف المجالات.
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