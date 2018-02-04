السودان يؤكد عمق ومتانة العلاقات مع الكويت فى كافة المجالات





الخرطوم (أ ش أ)

أكد مساعد الرئيس السودانى إبراهيم السنوسى، عمق ومتانة العلاقات بين السودان والكويت وتطورها فى كافة المجالات.

وأشاد السنوسى - خلال لقائه اليوم الأحد بالقصر الجمهورى بالخرطوم بسفير الكويت لدى السودان بسام محمد القبندى - بموقف دولة الكويت الداعم للسودان بجانب دورها فى حل الخلافات العربية.

من جانبه .. قال القبندى فى تصريح له عقب اللقاء : إن العلاقات السودانية الكويتية قوية ومتطورة ومتميزة وراسخة، موضحا أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها فى مختلف المجالات.