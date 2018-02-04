video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 فبراير 2018 09:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السلطات المكسيكية تعلن إنقاذ 300 مهاجر من أمريكا الوسطى

الأحد، 04 فبراير 2018 07:00 ص
السلطات المكسيكية تعلن إنقاذ 300 مهاجر من أمريكا الوسطى عناصر من الشرطة المكسيكية


مكسيكو سيتى أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت السلطات المكسيكية، السبت، إنقاذ 300 مهاجر من أمريكا الوسطى عُثر عليهم فى عربات مقطورة فى ظروف سيئة.

وذكر معهد الهجرة الوطنى فى المكسيك - حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية - أن شاحنتين تم إيقافهما فى نقطة تفتيش فى وقت مبكر اليوم فى ولاية تاماوليباس شمالى البلاد، حيث عُثر بداخلهما على 198 مهاجراً من جواتيمالا وهندوراس والسلفادور، وذلك من دون توفر أماكن مناسبة للتهوية أو الحركة.

جدير بالذكر أن مثل تلك الحوادث تتكرر فى المكسيك، فقد عُثر مؤخراً فى ولاية فيراكروز الساحلية على شاحنة تحمل 102 شخصاً من أمريكا الوسطى كانوا فى حالة صحية تعرض حياتهم للخطر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الزراعة": حملات رقابية على ثلاجات تخزين اللحوم بعد استغلالها للحوم الحمير

السلطات المكسيكية

إنقاذ 300 مهاجر

أمريكا الوسطى



لا تفوتك
الصحة: الدواجن البرازيلية بالأسواق آمنة وصلاحيتها حتى أخر فبراير

الصحة: الدواجن البرازيلية بالأسواق آمنة وصلاحيتها حتى أخر فبراير

موسى مصطفى: دعوات مقاطعة الانتخابات خيانة عظمى.. وأيمن نور فاقد الأهلية

موسى مصطفى: دعوات مقاطعة الانتخابات خيانة عظمى.. وأيمن نور فاقد الأهلية

العبودية ليست ماضى وانتهى!.. موريتانيا آخر من ألغى نظام الاستعباد فى العالم ومازالت الأزمة تسكنها.. ومزاد المهاجرين الأفارقة فى ليبيا يكشف استمرار تجارة الرقيق.. وكوريا الشمالية الأعلى فى نسبة عبيد العصر الحديث

العبودية ليست ماضى وانتهى!.. موريتانيا آخر من ألغى نظام الاستعباد فى العالم ومازالت الأزمة تسكنها.. ومزاد المهاجرين الأفارقة فى ليبيا يكشف استمرار تجارة الرقيق.. وكوريا الشمالية الأعلى فى نسبة عبيد العصر الحديث

الأمين العام لمنظمة أوابك: "ظهر" أهم حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط.. ويحول القاهرة لمركز إقليمى للطاقة عباس النقى: مصر حققت 45 كشفا بتروليا جديدا خلال عام.. و806 مليارات دولار استثمارات عربية بـ"الطاقة"

الأمين العام لمنظمة أوابك: "ظهر" أهم حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط.. ويحول القاهرة لمركز إقليمى للطاقة عباس النقى: مصر حققت 45 كشفا بتروليا جديدا خلال عام.. و806 مليارات دولار استثمارات عربية بـ"الطاقة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة