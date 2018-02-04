السلطات المكسيكية تعلن إنقاذ 300 مهاجر من أمريكا الوسطى





مكسيكو سيتى أ ش أ

أعلنت السلطات المكسيكية، السبت، إنقاذ 300 مهاجر من أمريكا الوسطى عُثر عليهم فى عربات مقطورة فى ظروف سيئة.

وذكر معهد الهجرة الوطنى فى المكسيك - حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية - أن شاحنتين تم إيقافهما فى نقطة تفتيش فى وقت مبكر اليوم فى ولاية تاماوليباس شمالى البلاد، حيث عُثر بداخلهما على 198 مهاجراً من جواتيمالا وهندوراس والسلفادور، وذلك من دون توفر أماكن مناسبة للتهوية أو الحركة.

جدير بالذكر أن مثل تلك الحوادث تتكرر فى المكسيك، فقد عُثر مؤخراً فى ولاية فيراكروز الساحلية على شاحنة تحمل 102 شخصاً من أمريكا الوسطى كانوا فى حالة صحية تعرض حياتهم للخطر.