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السلطات الإسرائيلية تهدم جزءا من مدرسة بدوية بالضفة الغربية

الأحد، 04 فبراير 2018 07:24 م
السلطات الإسرائيلية تهدم جزءا من مدرسة بدوية بالضفة الغربية الاحتلال يهدم بناية


أبو نوار (رويترز)
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هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، فصلين دراسيين مولهما الاتحاد الأوروبى بمدرسة للبدو فى الضفة الغربية المحتلة وقالت السلطات إن البناء جرى بطريقة غير قانونية فى خطوة أدانها الفلسطينيون.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن عمليات الهدم هذه تنفذ بناء على أحكام قضائية فى مواجهة أعمال بناء يقوم بها الفلسطينيون دون ترخيص. ويرى الفلسطينيون ذلك جزءا من خطوة أوسع للاستيلاء على الأراضى لتوسيع محتمل للمستوطنات اليهودية.

وقال سكان فى قرية أبو نوار الفلسطينية إن عمالا هدموا الفصلين، وهما منفصلان عن المدرسة الواقعة على قمة تل، فى الصباح الباكر فى حين أغلق رجال أمن إسرائيليون المنطقة.

ويعيش عشرات آلاف من البدو فى القرى المنتشرة فى المنطقة الصحراوية فى جنوب إسرائيل وفى الضفة الغربية.

 


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هدم جزء من مدرسة بدوية

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