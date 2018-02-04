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السفير الفرنسى من الإسكندرية: العلاقات المصرية الفرنسية قوية فى المجالات كافة

الأحد، 04 فبراير 2018 07:53 م
السفير الفرنسى من الإسكندرية: العلاقات المصرية الفرنسية قوية فى المجالات كافة السفير الفرنسى بالقاهرة، ستيفان روميتيه،


الإسكندرية - هناء أبو العز
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قال السفير الفرنسى بالقاهرة، ستيفان روميتيه، إن العلاقات المصرية الفرنسية قوية فى كافة المجالات سواء كانت الاقتصادية أو السياسية، مشيرا إلى وجود تعاون حالى بين البلدين فى قطاعات الصناعة والاستثمار والسياحة.

وأضاف روميتيه، فى حفل استقباله بالإسكندرية، بقنصلية فرنسا، بحضور عدد من قناصل الدول العربية والأجنبية، ونواب المحافظة، ورجال الأعمال، أنه زار اليوم عدد من الأماكن منها ميناء الإسكندرية، وجامعة فاروس، ومجموعة زهران، لبحث سبل التعاون، والوقوف على المشروعات التى سيتم الاستثمار فيها فى إطار الخطوات التى تقوم بها فرنسا لدعم مصر فى الإصلاحات الاقتصادية.

وأكد ستيفان، ان المرحلة المقبلة ستشمل عددا من المشروعات بعد أن شهدت الفترة الماضية عددا من اللقاءات رفيعة المستوى بين البلدين والتى كان على رأسها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وألمح أن الفترة المقبلة ستشمل المزيد من اللقاءات بين ممثلى البلدين فى المجالات والاقتصادية و التجارية.

 


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