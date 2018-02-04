السعودية تقدم لتونس 5.3 مليون دولار لترميم جامعى الزيتونة والملك عبدالعزيز





تونس (أ ش أ)

قال صالح بن عبدالله بن محمّد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام والمستشار بالديوان الملكى السعودى، إن المملكة العربية السعودية قدمت هبة لتونس خلال الأسبوع المنقضى بأكثر من 3ر5 مليون دولار لترميم جامع (الزيتونة) وجامع (الملك عبدالعزيز) بمنطقة المنار بتونس العاصمة.

وأضاف بن حميد - فى تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال زيارة قام بها إلى ولاية القيروان، اليوم الأحد - أن هذه الهبة تأتى فى إطار تدعيم مجالات التعاون بين تونس والمملكة العربية السعودية فى مجال الشؤون الدينية والعناية ببيوت الله.

يشار إلى أن إمام وخطيب الحرم المكى يقوم بزيارة عمل إلى تونس من الأول إلى 5 فبراير الجاري، يتفقد خلالها كلا من متحف رقادة بالقيروان، ومتحف الزربية، وجامع عقبة بن نافع، برفقة وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، وسفير المملكة العربية السعودية لدى تونس محمد بن محمود العلى.