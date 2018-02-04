السجن 5 سنوات لعامل بتهمة التشهير بوكيل نيابة عبر "فيس بوك" بسوهاج

السجن 5 سنوات لعامل بتهمة التشهير بوكيل نيابة عبر "فيس بوك" بسوهاجالأحد، 04 فبراير 2018 02:48 م
سوهاج – عمرو خلف
قضت محكمة جنايات سوهاج، بالسجن 5 سنوات لـ"عمرو.أ.ع" 18 سنة عامل، لاتهامه بسرقة الحساب الخاص بالمجنى عليه "خالد.ع" وكيل نيابة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وابتزازه والتشهير به ونشر صوره الشخصية وصور زوجته بدائرة مركز ساقلتة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد حلوسة ومحمد زين، وبأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
تعود أحداث القضية إلى عام 2017 بدائرة مركز ساقلتة، عندما سرق المتهم الحساب الخاص بالمجنى عليه على موقع التواصل الاجتماعى ونشر صوره وصور زوجته وابتزازه والتشهير به وتهديده بنشر باقى الصور مقابل دفع مبلغ مالى له لعدم نشرها.
وبعد تقنين الاجراءات وإجراء التحريات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.
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