السجن 5 سنوات لعامل بتهمة التشهير بوكيل نيابة عبر "فيس بوك" بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد حلوسة ومحمد زين، وبأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2017 بدائرة مركز ساقلتة، عندما سرق المتهم الحساب الخاص بالمجنى عليه على موقع التواصل الاجتماعى ونشر صوره وصور زوجته وابتزازه والتشهير به وتهديده بنشر باقى الصور مقابل دفع مبلغ مالى له لعدم نشرها.

وبعد تقنين الاجراءات وإجراء التحريات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.