الرئيس الفخرى لكوريا الشمالية يشارك بافتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

الرئيس الفخرى لكوريا الشمالية يشارك بافتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتويةالأحد، 04 فبراير 2018 06:05 م
الرئيس الفخرى لكوريا الشمالية كيم يونج - نام
سول (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الأحد، أن الرئيس الفخرى لكوريا الشمالية كيم يونج - نام سوف يتوجه فى زيارة لكوريا الجنوبية خلال الأسبوع الجارى على رأس وفد كورى شمالى رفيع المستوى لحضور دورة ألعاب بيونج تشانج الأولمبية الشتوية.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أعلمت جارتها الجنوبية أن كيم يونج-نام، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، سيترأس وفدا مكونا من 3 أعضاء فى زيارة تبدأ من يوم الجمعة المقبل وحتى يوم الأحد لحضور الدورة الأولمبية المقرر إقامتها فى الفترة من 9 إلى 25 فبراير الجارى.
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