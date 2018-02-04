الديموقراطيون يحثون ترامب على عدم اقالة المسئولين عن التحقيق بشأن تورط روسى





واشنطن (أ ف ب)

دعا أعضاء ديموقراطيون فى الكونجرس، الاحد، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الى التقيد بقواعد دولة القانون وعدم اقالة كبار المسؤولين عن التحقيق فى احتمال وجود تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا.

وقال السناتور الديموقراطى ديك دوربن "فى حال اتخذ الرئيس هذا القرار اخشى ان يشعل مواجهة نحن بغنى عنها"، وكان ترامب نزع السرية عن مذكرة تكشف سوء استغلال مكتب التحقيقات الفدرالى (اف بى آي) للسلطة عبر التنصت على عضو سابق فى حملة الحزب الجمهورى قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016. وتم رفع السرية عن هذه المذكرة بخلاف رأى "اف بى اي" والديموقراطيين.

واعتبر الرئيس الأمريكى السبت ان هذه المذكرة تبرئه من اى تهمة تواطؤ محتملة مع التدخل الروسى بالانتخابات الرئاسية الاميركية الاخيرة.

ويخشى كثيرون ان يعمد ترامب الى اقالة النائب العام الخاص روبرت مولر المكلف التحقيق الروسي، او اقالة الرجل الثانى فى وزارة العدل رود روزنشتاين.

ويحذر الديموقراطيون من اندلاع ازمة دستورية فى البلاد فى حال اقدم الرئيس على هذه الخطوة، فى حين ان الجمهوريين يدعمون بشكل او باخر رئيس البلاد.

واضاف السناتور دوربن "ان المسألة الان هى فى معرفة ما اذا كانت الاكثرية الجمهورية فى مجلسى النواب والشيوخ ستدافع عن دولة القانون والدستور".

من جهته قال النائب الديموقراطى ادم شيف "ان ما يسعى اليه ترامب هو ضرب مكتب التحقيقات الفدرالى وبالتالى عرقلة تحقيق مولر".

وتأخذ المذكرة التى رفعت السرية عنها ونشرت الجمعة على محققى اف بى آى اساءة استغلال السلطة للحصول على اذن من قاض فدرالى للتجسس على مكالمات كارتر بايج المستشار الدبلوماسى السابق فى فريق دونالد ترامب .