"الدولية الإسلامية": نعمل على دعم الدول النامية للمشاركة فى المعارض الدولية





كتب كريم كشك

قال هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية، إن المؤسسة من ضمن أهدافها مشاركة الدول الأقل نموًا بالمعارض الدولية، لعدم استطاعتها خوض فى هذه اللقاءات، فتقوم المؤسسة بدعم ودفع كافة التكاليف الخاصة بمشاركتهم ونقل موادهم وسلعهم إلى أماكن هذه المعارض، لمساعدتهم فى التواصل مع كل العالم.

وأضاف سنبل، فى حواره مع الإعلامى أيمن صلاح، ببرنامجه "أسواق وأعمال"، المذاع عبر فضائية "ON Live"، أن نقل الخبرات بين الدول العربية والإسلامية مهم جدًا، فتقوم المؤسسة بنقل هذه الخبرات من خلال برامج تنظمها إلى دول أخرى، ما يتيح مساعدة الدول العربية والإسلامية على مد الجسور العربية والأفريقية، لتعريفها دول العالم عن تجاراتها وخبراتها.

وأوضح الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية، أن جمهورية مصر العربية، سيكون لها دور مهم نظرًا لمكانتها بأفريقيا، وتواصلها مع دول القرن الأفريقى، ودول الجنوب الأفريقى، واتفافيات دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن المؤسسة الدولية تستفيد من الدور الذى تلعبه مصر معها، وأيضًا ما يلاقونه من ترحيب دائم بأى من المبادرات التى تساهم بتواصل كل هذه الدول مع بعضها ونقل الخبرات والاستثمارات بينها.