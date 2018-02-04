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الأحد، 04 فبراير 2018 08:45 ص
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الجيش اليمنى يقتل المسئول الأول للعمليات العسكرية للحوثيين فى محافظة تعز

الأحد، 04 فبراير 2018 08:05 ص
الجيش اليمنى يقتل المسئول الأول للعمليات العسكرية للحوثيين فى محافظة تعز عناصر من الجيش اليمنى


عدن أ ش أ
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قتلت قوات الجيش اليمنى مسئول عمليات ميليشيات الحوثى الانقلابية فى محافظة تعز جنوب غرب البلاد، مع اثنين من مرافقيه، خلال المواجهات الدائرة شرق المدينة.

وأكد مصدر عسكرى - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد - أن قوات الجيش استهدفت القيادى الحوثى المدعو أبو عثمان، وهو المسؤول الأول لعمليات الحوثيين العسكرية فى محافظة تعز، أثناء تفقده لموقع الميليشيات فى تبة السلال شرق تعز، على خطوط التماس فى المواجهات العنيفة الدائرة هناك.

يأتى مقتل مسؤول عمليات الحوثيين فى تعز، بعد ساعات من اعتراف الميليشيات رسميا بمصرع اللواء محمد على عبدالحق قائد اللواء 201 مشاه ميكا، الذى كشف الجيش اليمنى أول أمس الجمعة عن مصرعه مع 8 من مرافقيه فى مواجهات شرق تعز.

وفى سياق متصل، أفاد مصدر ميدانى بأن مدفعية الجيش اليمنى تمكنت من استهداف دبابة للميليشيات الحوثية فى تبة سوفتيل بتعز، ما أدى إلى إعطابها وخروجها عن الخدمة، وإصابة قائدها المدعو أبو وضاح بحالة خطرة.


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