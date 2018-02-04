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الجيش العراقى: انطلاق عملية واسعة قريبا لمطاردة داعش بمحافظة صلاح الدين

الأحد، 04 فبراير 2018 01:04 ص
الجيش العراقى: انطلاق عملية واسعة قريبا لمطاردة داعش بمحافظة صلاح الدين عناصر من الجيش العراقى


بغداد أ ش أ
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أعلن مسئول محور الشمال فى الحشد الشعبى العراقى أبو رضا النجار، انطلاق عمليات واسعة قريبا لمطاردة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى ومجاميع خوبش والرايات البيض فى مناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين.

وكشف النجار، فى تصريح خاص لقناة السومرية نيوز الليلة، أن العملية ستكون على مرحلتين الأولى تشمل شرق الطوز ومناطق داقوق وتليها المرحلة الثانية وتشمل حوض حمرين ومنطقة الزركة والمناطق التى تشهد وجود جيوب للمجاميع الإرهابية.

وأوضح أن العملية الأمنية تأتى لمطاردة فلول داعش المنهزمة ومحاربة فلول المجاميع الخارجة عن القانون، لافتا إلى أن مشاركة الحشد الشعبى ستكون واسعة .

ويشهد قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين بين فترة وأخرى قيام مجاميع مسلحة بقصف القضاء بالصواريخ والقذائف والتى تسفر عن قتلى وجرحى.

يشار إلى أن العملية الأمنية تأتى بالتزامن مع انطلاق حملة عسكرية موسعة فى صحراء محافظة الأنبار للقضاء على فلول داعش الإرهابي.


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