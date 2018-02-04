الجيش الإسرائيلى يجرى أكبر مناورة لسلاح المظلات منذ 6 سنوات





كتب- هاشم الفخرانى

كشفت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية النقاب عن أن سلاح المظلات بالجيش الإسرائيلى سيجرى أكبر مناورة منذ 6 سنوات فى منتصف العام الجارى.

وقالت الصحيفة، إنه فى إطار التهديدات التى تتعرض لها إسرائيل فى الجبهة الشمالية، فقد تقرر إجراء هذه المناورات الضخمة، كما يتم دراسة مشاركة عناصر من الوحدات الخاصة فى المناورات.

وأوضحت الصحيفة، أنه فى أعقاب تسريب معلومات تؤكد بناء إيران لمصنع أسلحة فى جنوب لبنان، فقد اتخذ قرار بهذه المناورات التى لم تجرى منذ عام 2012.