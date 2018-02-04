الجيش الإسرائيلى يجرى أكبر مناورة لسلاح المظلات منذ 6 سنوات

الجيش الإسرائيلى يجرى أكبر مناورة لسلاح المظلات منذ 6 سنواتالأحد، 04 فبراير 2018 04:07 م
الجيش الاسرائيلى
كتب- هاشم الفخرانى
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كشفت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية النقاب عن أن سلاح المظلات بالجيش الإسرائيلى سيجرى أكبر مناورة منذ 6 سنوات فى منتصف العام الجارى.
وقالت الصحيفة، إنه فى إطار التهديدات التى تتعرض لها إسرائيل فى الجبهة الشمالية، فقد تقرر إجراء هذه المناورات الضخمة، كما يتم دراسة مشاركة عناصر من الوحدات الخاصة فى المناورات.
وأوضحت الصحيفة، أنه فى أعقاب تسريب معلومات تؤكد بناء إيران لمصنع أسلحة فى جنوب لبنان، فقد اتخذ قرار بهذه المناورات التى لم تجرى منذ عام 2012.
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عدد الردود 0
بواسطة:
Ahmed
ان الله مع الذين أمنوا والذين هم يتقون
عفوا دون مضيعة للمال والارواح الاسرائيلية سوف تخسرون اي حرب سوف تدخلونها انتم والامريكان مهما كان عتادكم اتعرفون لماذا لان جنودكم يحاربون بدون عقيدة وقزف الله في قلوبهم الرعب من الاسلام والمسلمين الذين يحاربون بعقيدة الله النصر او الشهادة لهذا استأجر الخباساء منكم او استغل عدم فهمهم للدين الصحيح هذة العقيدة وايضا خسرو ان الله لا يصلخ عمل المفسدين ولهاذا وفران للمال والارواح ندعوكم للسلام افضل لكم وللتذكرة خسرتم في العراق وأفغانستان ومصر وكان يمكن للرئيس السادات انهاء اسرائل في لحظة فلمو الدور واجنحوا للسلم