التعليم تتابع فعاليات الأنشطة الطلابية من معرض القاهرة الدولى للكتاب

قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه تمت مشاركة الطلاب للمرة الأولى فى فاعليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، في دورته الـ 49 حيث قامت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بقيادة الدكتورة إيمان حسن، بتنظيم أنشطة متنوعة على المسرح المكشوف بالمعرض بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وبمشاركة "مدرسة 25 يناير الإعدادية بنات" التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وقالت الوزارة إنه يتم مشاركات من عدة مدارس كل حسب توقيته في المشاركات علي مدار أيام المعرض، وذلك بفرق للمرشدات و الكشافة وإقامة العديد من العروض الرياضية والفقرات الاستعراضية وسط تشجيع هائل من رواد المعرض، بمشاركة الدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية.

وفى سياق متصل، أشادت الدكتورة إيمان حسن بتفاعل الطلاب فى المعرض من خلال نشاط "الصحفى الصغير" بالإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية وقيامهم كصحفيين بعمل لقاءات وحوارات مع المترددين، حيث أجرى الطالب يوسف مصطفى والطالبة سماء حسين حوارًا مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الذي أشاد بجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على خلق جيل واعي مبتكر، ملتزم بالمسئولية تجاه جيله ووطنه وقضاياه التي يناقشها للمصلحة العامة.

وأضافت حسن أنه سيتم تكريم الطلاب المشاركين، بتقديم جوائز عينية تتمثل في عدة كتب مناسبة للمراحل السنية المختلفة في ختام فعاليات المعرض، كما سيتم تقييم لما تم إنجازه بالمعرض لتحسين الأداء فى المشاركات القادمة.