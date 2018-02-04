التحالف العربى يعترض صاورخا باليسيتا أطلقه الحوثيون على مأرب اليمنية





عدن (أ ش أ)

أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الأحد، بأن قوات التحالف العربى اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثى على محافظة مأرب اليمنية.

وذكرت القناة أن قوات الشرعية اليمنية تمكنت من استعادة السيطرة على مواقع فى محافظة صعدة بدعم من طيران التحالف العربى، مشيرة إلى أن القوات اليمنية حققت تقدما بمنطقة الجريبة فى كرش بمحافظة لحج جنوب اليمن واستعادت مناطق كان يسيطر عليها الحوثيون مثل التبة الحمراء وقرية العلفقى الأسفل، بإسناد من مقاتلات التحالف التى استهدفت موقع السنترال ومواقع أخرى تتمركز فيها مواقع الحوثى .

يذكر أن قوات الشرعية اليمنية تمكنت من السيطرة على عدد من القرى فى مديرية (جبل حبشى) غربى محافظة تعز.