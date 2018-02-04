التحالف العربى باليمن يشن غارات جوية ضد مواقع مدفعية لمليشيا الحوثى

التحالف العربى باليمن يشن غارات جوية ضد مواقع مدفعية لمليشيا الحوثىالأحد، 04 فبراير 2018 09:46 م
غارات - أرشيفية
البيضاء (أ ش أ)
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أعلن مصدر عسكرى بالجيش اليمنى، أن طيران التحالف العربى شن مساء اليوم، غارات جوية استهدفت موقع مدفعية لمليشيا الحوثى الانقلابية غرب مديرية ناطع بمحافظة البيضاء اليمنية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن المصدر العسكرى أن طيران تحالف دعم الشرعية شن غارات جوية على موقع المليشيا الحوثية فى منطقة المسوح غرب مديرية بناطع أسفرت عن تدمير مدفعية المليشيا التى كانت تستهدف القرى كما تم تدمير أسلحة ومعدات عسكرية للمليشيا.
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