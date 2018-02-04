البيئة: افتتاح محمية الغابة المتحجرة الشهر الحالى بعد تطويرها

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة، بوزارة البيئة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم افتتاح محمية الغابة المتحجرة الشهر الحالى، بعد تطويرها.

وتبلغ مساحة محمية الغابة المتحجرة 7كم2، وتبعد المحمية عن القاهرة بمسافة 30 كم، وتعتبر محمية جيولوجية لاحتوائها على سيقان وجذوع الأشجار متحجرة تأخذ أشكال قطع صخرية ذات مقاطع أسطوانية تتراوح أبعادها من سنتيمترات إلى عدة أمتار، ويتراوح سمكها 70 – 100 متر.

وبدأت وزارة البيئة فى تطوير مناطق الجذب السياحى بمحميات الغابة المتحجرة ووادى دجلة بمحافظة القاهرة، ووادى الريان بمحافظة الفيوم.

وتهدف خطة التطوير فى هذه المحميات الثلاثة كمرحلة أولى إلى توفير خدمات الزوار التى تتوافد بأعداد كبيرة، ويتضمن ذلك توفير مظلات ومقاعد وحمامات وكافتيريات والعلامات الإرشادية والتفسيرية، وصيانة للمدقات وتوفير ممرات للدراجات البخارية، وتوفير مناطق لخدمة انتظار السيارات، وكذلك مساحات ترفيهية للأطفال.