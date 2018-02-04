الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينج 777 من أسطولها بعد خفض رحلات أمريكا





(رويترز)

قالت الاتحاد للطيران ومصادر، إن شركة الطيران المملوكة لحكومة أبوظبى، قررت سحب خمس طائرات بوينج 777-200LR الطويلة المدى من أسطولها بعدما قررت العام الماضى إلغاء بعض الرحلات التى كانت تسيرها بتلك الطائرات.

وأكد متحدث باسم الاتحاد للطيران قرار الناقلة سحب الطائرات بوينج 777-200LR من أسطولها. وقالت خمسة مصادر إن تلك الطائرات اعتبرت زائدة عن الحاجة فى أعقاب قرار العام الماضى بخفض رحلات إلى الولايات المتحدة، وقد يتم بيعها.

تعكف الناقلة على خطة جديدة لأسطولها وشبكتها فى إطار مراجعة أطلقتها فى 2016. وفى 24 يناير كانون الثانى أبلغت الشركة رويترز أنها أوقفت استخدام خمس طائرات شحن إيرباص.