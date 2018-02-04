الإمارات تدشن قمر صناعى "خليفة سات" بأيادى إماراتية وتستهدف إطلاقه فى 2018





أبوظبى أ ش أ

دشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، القمر الصناعى (خليفة سات) أول قمر صناعى إماراتى يتم تطويره بأيدى فريق من المهندسين الإماراتيين بنسبة 100%، ليسجل بذلك دخول الإمارات عصر التصنيع الفضائى الكامل .

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أنه من المقرر إطلاق القمر إلى الفضاء الخارجى خلال وقت لاحق من العام الجاري، عقب الانتهاء من إجراء سلسلة تجارب الإطلاق، ليكون (خليفة سات) القمر الصناعى الإماراتي، والعربى الأول من نوعه لجهة تطويره محلياً وعربياً، مؤسساً بذلك قاعدةً وطنيةً لتصنيع الأقمار الصناعية بكفاءات إماراتية.

وأوضح المسئول الاماراتى أن "دولة الإمارات اليوم هى الدولة العربية الأولى التى تمتلك تقنيات بناء أقمار صناعية بشكل كامل ومستقل عن أى دعم خارجي، ولدينا اليوم علماء وخبراء ومهندسون يشكلون نواة لمستقبل علمى راسخ للدولة" .

وأضاف أن "قطاع التصنيع الفضائى سيواصل نموه وسنواصل دعمه وسيكون عنصراً حيوياً فى اقتصادنا الوطني"، مؤكداً أن القمر الصناعى (خليفة سات) ليس إنجازاً إماراتياً وعربياً فحسب، إنما إنجاز عالمى بما سيوفره من معلومات ستفيد الإنسانية ككل، ويمثل إضافة علمية مهمة لمسيرتنا التنموية".