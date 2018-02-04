الإدارة الهندسية ومدير أمن جامعة القاهرة يتابعان التزام الكافتيريات بشروط التشغيل

الإدارة الهندسية ومدير أمن جامعة القاهرة يتابعان التزام الكافتيريات بشروط التشغيلالأحد، 04 فبراير 2018 02:44 م
محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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تفقدت المهندسة سهير الصاوى، مديرة الإدارة الهندسية بجامعة القاهرة، والعقيد ياسر مناع، مدير أمن جامعة القاهرة، الكافتيريات الجديدة، التى انتشرت بحرم الجامعة مع بداية الفصل الدراسى الثانى بالجامعة؛ للوقوف على التزام الكافتيريات بشروط التشغيل.
وأكد ياسر مناع، مدير أمن جامعة القاهرة، أنه قام بهذه الجولة التفقدية تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة؛ للتأكد من التزام الكافتيريات بشروط التشغيل وإجراءات الأمن والسلامة، التى أعلنتها جامعة القاهرة.
وأشار مناع، إلى أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وجه بضرورة تفقد عمل الكافتيريات الجديدة بشكل دورى؛ لتحقيق الانضباط المطلوب، والوقوف على انضباط الأمن الإدارى والقيام بالواجبات الخاصة بهذا الشأن.
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