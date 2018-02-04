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الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة عن "أكل السحت وسوء عاقبته فى الدنيا والآخرة"

الأحد، 04 فبراير 2018 07:43 م
الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة عن "أكل السحت وسوء عاقبته فى الدنيا والآخرة" وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة


كتب لؤى على
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حددت وزارة الأوقاف عنوان خطبة الجمعة القادمة بعنوان "أكل السحت وسوء عاقبته فى الدنيا والآخرة"، وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى .

وأكدت على ثقتها فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة .

نص خطبة الجمعة (1)
 

 

نص خطبة الجمعة (2)
 

 

نص خطبة الجمعة (3)
 

 

نص خطبة الجمعة (4)
 

 

نص خطبة الجمعة (5)
 

 

نص خطبة الجمعة (6)
 

 


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