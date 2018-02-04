الأمين العام للأمم المتحدة يطالب المالديف بالإفراج عن المعارضين السياسيين

الأمين العام للأمم المتحدة يطالب المالديف بالإفراج عن المعارضين السياسيينالأحد، 04 فبراير 2018 06:00 ص
أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة
نيويورك أ ش أ
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طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، حكومة المالديف بضرورة احترام الحكم الصادر عن المحكمة العليا، مؤخرا بالافراج عن المعارضين السياسيين للرئيس يمين عبد القيوم.
وأعرب جوتيريس - فى بيان، حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية - عن رغبته فى ضرورة التوصل إلى الحل الأمثل لإنهاء حالة الجمود الراهنة على الساحة السياسية فى المالديف، وذلك من خلال محادثات تشارك فيها جميع الأطراف.
وكان رئيس المالديف يمين عبد القيوم قد أبدى فى وقت سابق استعداده لإجراء انتخابات مبكرة فى المالديف قبيل شهور من انتهاء ولايته فى شهر نوفمبر المقبل، وذلك بغرض إتاحة الفرصة أمام المواطنين لاختيار من سيقودهم خلال الفترة المقبلة.
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