الأمم المتحدة: فرار أكثر من 270 ألف شخص بسبب القتال فى إدلب شمالى سوريا





أ ش أ

كشفت الأمم المتحدة، عن أن هناك أكثر من 270 ألف شخص، فروا من القتال فى إدلب شمالى سوريا، حيث تخوض القوات الحكومية معارك ضد "جبهة النصرة" وفصائل مسلحة أخرى.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" بالعربية، اليوم الأحد، أن هذا الفرار، إلى جانب موجة نزوح جديدة تشهدها مدينة عفرين حاليا ومناطق أخرى شمالى سوريا مع استمرار العمليات التركية ضد وحدات الحماية الكردية.

وترجح منظمات حقوقية ارتفاع عدد السوريين المحاصرين على طول الحدود بين سوريا وتركيا والذين يرغبون فى خوض غمار المخاطرة بحياتهم للوصول إلى تركيا.