الأردن: إحباط تهريب 200 ألف قرص مخدر داخل مركبة شحن





عمان (أ ش أ)

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية الأمن العام الأردنية تهريب 200 ألف قرص مخدر بواسطة إحدى مركبات الشحن ، وألقت القبض على كافة المتورطين.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية - فى بيان لها اليوم الأحد - إن معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات حول قيام مجموعة من المشبوهين بقضايا الإتجار وتهريب المواد المخدرة بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة ؛ تمهيدا لتهريبها إلى إحدى الدول عن طريق إخفائها بجسم إحدى مركبات الشحن.

وأضافت أن فريق التحقيق والمتابعة المشكل من قبل الإدارة تمكن من تحديد مكان مركبة الشحن التى يتم تجهيزها لتهريب المواد المخدرة فى إحدى ضواحى العاصمة.

وأشار البيان إلى أن الفريق داهم المكان لحظة تحرك المتورطين باتجاه المعبر الحدودى، وجرى ضبط مركبة الشحن وإلقاء القبض على خمسة أشخاص ، وبتفتيش المركبة ضبط فى أماكن مخفية فى جسدها 200 ألف قرص من حبوب الكبتاجون المخدرة.