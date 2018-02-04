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استمرار الإقبال على إصدارات مجمع البحوث الإسلامية بمعرض الكتاب

الأحد، 04 فبراير 2018 08:52 م
استمرار الإقبال على إصدارات مجمع البحوث الإسلامية بمعرض الكتاب مجمع مجمع البحوث الإسلامية


كتب لؤى على
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شهدت إصدارات مجمع البحوث الإسلامية إقبالا متزايدا من جانب زوار جناح الأزهر الشريف لليوم التاسع على التوالى.

وبلغ عدد سحب الكتب من جانب الزوار ما يقرب من 30 ألف كتاب من مختلف التخصصات المتاحة وعلى رأسها الكتب الخاصة بالفكر.

ونالت بعض الكتب اهتمامات الزوار وعلى رأسها (الإسرائيليات فى التفسير والحديث، ودفاع عن السنة، وحوار الإيمان والإلحاد، ونظرات فى التجديد، وحوار مع صديقى الملحد، ومسلمو الروهينجا وغيرها".

على نفس المستوى حرص بعض الزوار على الحصول على قائمة الكتب كاملة .

وأكد بعض الزوار أن الإقبال على إصدارات الأزهر الشريف باعتباره الأكثر ثقة من جانب القراء فيما يقدمه من حلول للأزمات والمشكلات الحياتية والمجتمعية التي ترتبط بواقع الناس ارتباطا مباشرا، فضلا عن معالجته للمسائل الفقهية بشكل يراعى واقع الناس كما يراعى الزمان والمكان والحال.

 
 
 

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