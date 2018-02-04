استكمال مشروعات الأسواق الحضرية بالوادى الجديد بتكلفة 3,9 مليون جنيه





الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تستكمل مديرية الغسكان بالوادى الجديد، أعمال إنشاء أسواق حضارية بمركزى الداخلة وبلاط بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 3 مليون و938 ألف جنيه ،حيث تم الإنتهاء من أعمال السوق الحضارى فى مركز الداخلة، بنسبة تنفيذ بلغت حوالى 95% بتكلفة ألأجمالية مليون و232 ألف جنيه ،كما يجرى استكمال أعمال مشروع السوق الحضرى بمدينة بلاط ،بتكلفة 2 مليون و705 ألف جنيه .

وقال المهندس احمد حسين وكيل وزارة الإسكان ،فى بيان له أنه تم أيضا الانتهاء من أعمال مشروع السوق الحضرى بمركز باريس ،استكمالا لانشاء مشروع الأسواق الحضارية ببلاط وموط والخارجة، كما تم الانتهاء من أعمال طرح مشروع السوق الحضري بالفرافرة تمهيدا للبدء فى أعمال التنفيذ .

كما انتهت فرق الصيانة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ،بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى من أعمال احلال وتجديد انحدار شارع العدل لخط الصرف الصحى وتركيب مواسير سعة 16 بوصة، وذلك بهدف رفع كفاءة الخط وزيادة قدرته على تحمل الضغط عليه .

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة، أنه تم الانتهاء من إصلاح اعطال مياه الشرب بمعرفة فريق اصلاح أعطال المياه ،والتى تضمنت عطل فى بشارع رقم1 ارض السلام بجوار مسجد فجر الاسلام وعطل بشارع رقم 18 ارض السلام وعطل بزقاق حجاج بجوار وعطل بحى الزهور وتركيب خط 6 بوصه، أمام مكتب بريد الزهور وعطل بجوار قسم شرطة السياحة والاثار وعطل بجوار شركة ريجوا وتركيب خط 6 بوصة، وذلك بمعرفة القائمين باصلاح الأعطال .

وأضاف الطماوى انه تم أيضا تنفيذ نظافة حول مدرسة السلام الرسمية المتميزة للغات ،وذلك برفع الرمال والاتربة من شارع 20 بحى السلام ،أمام المدرسة ورفع الرمال من خلف المدرسة وازالة النباتات العشوائية بمعرفة العاملين بحى جنوب بالتعاون مع الحملة الميكانيكيه كما تم تنفيذ حملة نظافة بمعرفة رئاسة حى جنوب بحى البساتين وذلك برفع الرمال والاتربه ومخلفات البناء بالمعدات الثقيلة