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استكمال إعادة محاكمة متهمين اثنين باقتحام قسم شرطة التبين اليوم

الأحد، 04 فبراير 2018 04:00 ص
استكمال إعادة محاكمة متهمين اثنين باقتحام قسم شرطة التبين اليوم المستشار محمد شيرين فهمى


كتب محمد عبد الرازق
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تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إعادة محاكمة متهمين اثنين بأحداث العنف المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام قسم شرطة التبين".

وكانت نفس الدائرة عاقبت غيابيا فى شهر نوفمبر من العام الماض 21 متهما بالسجن المشدد 15 عاما وعاقبت 15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات وعاقبت 11 بالسجن المشدد 7 سنوات وألزمت المحكوم عليهم متضامنين بدفع 10 ملايين و 100 ألف جنيه قيمة التلفيات التى ألحقوها بالمنشئات مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات عقب انقضاء مدة العقوبة المقضى بها ضدهم وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة لنظرها والفصل فيها.

 

 

 


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