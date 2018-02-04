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استطلاع: تراجع شعبية المحافظين والاشتراكيين وارتفاع شعبية حزب البديل بألمانيا

الأحد، 04 فبراير 2018 05:40 م
استطلاع: تراجع شعبية المحافظين والاشتراكيين وارتفاع شعبية حزب البديل بألمانيا المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل


برلين (أ ش أ)
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أظهر استطلاع حديث للرأى تراجع تأييد الناخبين الألمان للمحافظين والاشتراكيين "شريكا التحالف فى الحكومة المقبلة"، مقابل ارتفاع تأييد حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوى المعادى للمسلمين والأجانب من 12.6% إلى 13%.

وأضاف الاستطلاع - الذى نشرته صحيفة "بيلد إم زونتاج" الألمانية، أن الحزب الاشتراكى الديمقراطى ظل على تراجعه عند نسبة 20%، وفى المقابل تراجع تأييد المواطنين للاتحاد المسيحى بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (المكون من حزبها المسيحى الديمقراطى والحزب المسيحى الاجتماعى بولاية بافاريا) بنقطة مئوية وبلغ 33%.

ويُذكر أن الاستطلاع أجراه معهد "أميند" لاستطلاع الرأى فى الفترة من 25 إلى 31 يناير الماضي، وشمل 1247 شخصًا.

 


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